女星吳佩慈自從與大陸富商紀曉波訂婚後，6年來為他生下4名子女，兩人雖然還沒結婚，但據傳紀曉波對她疼愛有加，她也一直過著少奶奶生活，昨（4）日歡度43歲生日的她，在社群平台的限時動態上曬出多張慶生趴照片，再度引起熱烈討論。

吳佩慈自從2014年宣布與大陸富商紀曉波訂婚後，便陸續在2014、2015、2017及2020年生下2男2女，雖然還未有名分，但紀曉波也沒有虧待過吳佩慈，外傳紀曉波已將名下不少財產給了吳佩慈，使她身價高達新台幣232億元，比台積電創辦人還高，也讓不少人見識到男方驚人的財力。

但近幾年，紀曉波所投資的賭場及酒店事業驚傳虧損，欠債高達人民幣541萬元（約新台幣2334萬元），被投資人一狀告上法院，加上新冠肺炎疫情爆發，酒店被迫關閉，讓不少人認為吳佩慈的「豪門生活」將一夜崩塌，沒想到4日度過43歲生日的她，卻依然在IG的限時動態上PO出奢華的慶生趴照片，直接破除謠言。

只見照片中，吳佩慈PO出小女兒Hailey的照片，她穿著粉紅色洋裝、頂著一頭俏麗捲髮站在一個比她身高還高的巨型生日蛋糕旁，而一共4層的蛋糕，最上端還特別製作了選轉木馬，看起來相當華麗；開心的吳佩慈也不忘曬出與好友們的合照，而她雖沒有公開地點及擺設，但從合照中便能看出華麗的背景與氣球等布置，絲毫不減少奶奶的貴氣。