中央早先已公布5日起要擴大解封，不過休閒娛樂產業4日才公布指引，不少業者今天也無法開業，新北市長侯友宜今被問到此事時表示，地方一定遵照中央指引，但如果及早知道，做法可以更細膩到位。
侯友宜說，疫情相對穩定，中央朝鬆綁方向去做，地方一定會做好配套措施，既然已經公布了，今天會把相關的細節討論好，逐一地來跟新北市相關業者說明，希望在鬆綁的過程當中也要把防疫做好，然後進而一併帶動經濟，這都是環環相扣，把安全擺在第一才能夠帶動經濟、帶動市民安心消費。
中央早先已公布5日起要擴大解封，不過休閒娛樂產業4日才公布指引，不少業者今天也無法開業，新北市長侯友宜今被問到此事時表示，地方一定遵照中央指引，但如果及早知道，做法可以更細膩到位。
侯友宜說，疫情相對穩定，中央朝鬆綁方向去做，地方一定會做好配套措施，既然已經公布了，今天會把相關的細節討論好，逐一地來跟新北市相關業者說明，希望在鬆綁的過程當中也要把防疫做好，然後進而一併帶動經濟，這都是環環相扣，把安全擺在第一才能夠帶動經濟、帶動市民安心消費。
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