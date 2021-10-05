4日56架共機侵擾我國西南空域創下紀錄，針對記者詢問北京似乎沒聽進去華府的關切，白宮回應已經「私下」透過外交管道向北京表達明確訊息，認為這樣比較適當，不過也指出美國總統拜登尚未對此事發言。

共機連續4天侵擾我國西南空域，昨（4）日白天擾台架次達52架次，夜間再增4架，總計單日擾台架次達56架，創下紀錄，過去4日擾台架次達149架。

針對共機頻頻擾台，陸委會批評北京是製造兩岸緊張的罪魁禍首，北京則劍指美國應對台海緊張局勢升溫負責。

美國之音報導，針對共機擾台及北京的發言，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）昨日在例行記者會上表示，美國關注中國大陸在靠近台灣地方進行的「挑釁性軍事行動」，並且將密切關注事態發展。

「我們仍然對中國在台灣附近的挑釁性軍事活動感到擔憂，這破壞了穩定，有誤判的風險，並損害我們地區的和平與穩定。」莎琪表示，「我們敦促北京停止對台灣的軍事、外交和經濟施壓及脅迫，我們對台灣海峽的和平與穩定有持久的利益。」她說明這也是為什麼美國將持續協助台灣，維持足夠的自衛能力。

莎琪重申，華府維持在三個聯合公報、《台灣關係法》及六項保證中做出的承諾，「我們對台灣的承諾堅如磐石，這有助於維護台灣海峽和地區內的和平與穩定。」

莎琪也表示，美國不論公開或私下，都已經明確表達了關注北京對台灣的施壓及脅迫，並且將密切關注局勢。

不過後續仍有記者詢問北京似乎沒有聽進去華府所表達的關注及敦促，對此莎琪回應，華府也與北京「進行私下接觸」，「透過外交管道傳達明確訊息。」她補充，或許這是比較「適合」的管道。

後續記者又提問美國總統拜登是否已對此表達看法，莎琪指出拜登尚未表態，不過強調美國高官一直與北京官員保持聯繫。