朱立倫就任感謝黃健庭「跳火坑」 對共機頻擾台表達嚴重抗議

共機4日整天共56架次侵擾西南空域，再創單日紀錄。對此，國民黨主席朱立倫今被問及此事，朱立倫表示，任何共機擾台造成民眾不安、局勢緊張，「我們都表示嚴重抗議」，希望區域和平，兩岸能夠進一步的溝通，不希望看到任何讓區域緊張，共機擾台的情況。

對於上任後的兩岸事務，朱強調兩岸事務非常重要，他邀請前陸委會副主委林祖嘉擔任主席特別顧問，兼大陸事務部主任，此外，前陸委會副主委高孔廉、趙建民等多位專家也會一起來協助兩岸事務，建立兩岸溝通平台，民眾關心的兩岸議題，國民黨在能力所及範圍協助大家。

對於前國民黨主席洪秀柱說九二共識是謀求統一，朱立倫說，國民黨的立場就是按照黨綱黨章所規定，堅持中華民國、捍衛民主自由，這前提不能改變，對於傷害中華民國與民主自由的做法不能接受，像是台獨就是在傷害中華民國，破壞台灣和諧團結，所以他反台獨。至於黨內有各種主張，深藍、淺藍、中間藍有很多想法，都是「言論自由」，黨內可以相互討論的。

而朱上任這天，國民黨立院黨團持續在立法院杯葛議事，讓行政院長蘇貞昌批評，朱立倫對中國都可以說要「求同尊異」、擱置爭議，但對自己的政府、民主政黨卻一在武鬥鬧場，妨害政府運作，也阻止在野小黨質詢，這樣子只會減少群眾支持，希望國民黨要深思。

對此，朱呼籲蘇內閣，對於施政不當、防疫措施漏洞百出所造成的破口，導致800多條人命死亡，這樣慘痛的事實，蘇貞昌應該誠摯向民眾道歉。對於接下來的紓困措施也不要一意孤行，要順應民意，才是理性執政黨該做的，不是做「鴨霸內閣」，罔顧民意，不願意聽在野黨跟民眾心聲，國民黨是跟民眾站在一起表達對民進黨的抗議。