10月9日起是國慶連續3天假期，宜蘭縣政府今天（5日）在縣務會議說明交通疏運計畫，交通處指國道5號車流會略低於中秋節連假，但這次連假是蘇花改開放大型重機後首次連假，連同大型重機蘇花改單日車流可達2.15萬輛次，呼籲用路人互相尊重彼此路權，切莫逼車等危險駕駛行為。

交通處指出，8日周五會開始出現南下車潮，周六是南下車潮高峰，連假第2天是國5南下、北上高峰期，第3天主要是北上車流，預估國5單日車流平均會達6.6萬到7萬輛次。

蘇花改單日車流是1.8萬到2萬輛次，但因開放大型重機行駛蘇花改，交通處參考假日大型重機車流，蘇花改車流將達2.15萬輛次，其中大型重機的車流量預估占7％。

交通處表示，建議用路人避開尖峰時段，行駛蘇花改的用路人不論是開車、騎大型重機，一定要保持適當距離，不要逼車或違規超車，大型重機也不要有同車道並行的狀況，用路人遵守交通規則、互相尊重彼此的用路權。