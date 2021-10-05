5日隔夜美股大跌，加上近日油價飆升，市場擔心全球通膨嚴重以及貨幣緊縮，日股跌至1個月新低。日股盤中一度急跌近千點，後因低接買盤湧入，日經指數早盤以27658.31點收盤，跌786.58點或2.77%，與前波大反彈相較一度回檔近8成。日經下一個觀察點在26,954點，也就是8月20日的低點。至於東證在1,936.78點，跌37.14點或1.88%，一度也來到自8月27日以來最低。

樂天證券認為，樂觀投資人認為通膨只是短期現象，公司獲利也可持續進行，但事實上有可能事與願違。

利空方面還有，日本新首相岸田文雄所提出的提高資本利得稅徵收，也不利大盤走勢。

在權值股迅銷表示，9月份店面銷售量大減19.1% 後，股價應聲下挫6.9%。同時，網路業者Z Holdings跌6.8%，電子零件製造商村田製作所也跌4.1%。

因軟銀投注大量資金在全球科技業者上，加上近日科技族群表現欠佳，尤其是中國大陸的阿里巴巴，故軟銀下跌5.1%。軟銀目前股價已從近一年的歷史高點下修至少50%以上。

半導體類股也大跌，MSCI日本半導體指數更是跌了4.7%。

不過石油業者卻受惠於原油價格大漲而表現突出，石油探勘的帝石漲5.5%，出光興產也漲2.3%。

飆升的美國公債殖利率激勵人壽保險股價走高，T&D Holdings漲 1.1%，第一生命控股也漲0.9%。