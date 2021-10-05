美國債息持續上揚，由科技股領跌，隔夜美股三大指數同步大跌，以科技股為主的那斯達克指數更重挫逾2%，受此打擊，周二香港恆生指數開盤下挫逾1.10%，為23771.65點，跌破24000點大關，目前跌幅收斂，為下跌約0.5%。國企股開跌1.36%，目前跌0.9%。紅籌股開跌0.53%，目前跌0.2%。

投資人對美國政府可能倒債的擔憂，亦使美國股市承壓，周一收盤，道瓊指數跌0.94%，標普500指數跌1.30%，那斯達克指數跌2.14%。

日股開盤後隨美股重挫，亦給港股帶來壓力。目前日經225指數跌829.14點或2.91%，報27,615.75點，稍早前一度崩跌逾3%。東證一部指數目前跌近2%。

恆生科技股指數稍早前一度跌逾2%。阿里巴巴跌3.65%，為132港元，股價創下歷史新低。京東健康跌近5%，嗶哩嗶哩跌近4%，百度跌逾3%。

太陽能股表現疲弱，福耀玻璃跌2.63%，信義光能跌逾3%，信義玻璃跌逾5%。

花樣年尚未償還2億美元票據本金，地產股集體走低，融創中國目前重挫逾9%，中國奧園跌逾5%，碧桂園、龍湖集團、綠城中國均跌約3%。