電子零組件廠信邦(3023)9月合併營收22.38億元及第3季合併營收66.57億元，雙雙創下歷史新高，信邦預估，第4季將較第3季下滑，但全年業績可望再創歷年新高，日系外資最新報告認為大陸限電對信邦毛利率影響有限，且將加速公司綠能產品復甦，將信邦投資評等調升為「買進」。

信邦因工業、通訊、消費性及車用產品出貨穩定，9月合併營收22.38億元，月增0.92%，較去年同月成長9%，創下單月歷史新高，累計第3季合併營收為66.57億元，較第2季成長2.33%，年成長12.39%，亦是單季歷史新高；累計前3季合併營收為191.48億元，較去年同期成長21.35%。

展望第4季，信邦表示，由於進入傳統淡季，且大陸供電問題導致供應鏈情況不明，預估第4季將依往年趨勢較第3季下滑；今年雖受風電整體需求減少之不利影響，但在醫療及健康照護、汽車、太陽能、工業應用、通訊及電子週邊等產業銷售成長的帶動下，全年業績可望再創新高。

日系外資報告指出，信邦80%產能位於大陸北京，江陰(江蘇)和桐城(安徽)，目前正常營運，由於信邦應該能夠轉移電價上漲給客戶，我們認為對公司毛利率影響有限，只是仍然需要觀察供電限制對供應鏈的影響，但我們也認為將有利加速信邦綠色能源領域產品在2022年復甦，我們維持信邦2021年到2023年每股盈餘預估，我們將信邦投資評等由「優於大盤表現」評等調升為「買進」，目標價則由300元下調至277元。