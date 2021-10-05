永康區首棟公辦都更社會住宅今天動土。（曹婷婷攝）

閒置13年的台南市永康區精忠二村眷改土地，今天宣告將興建永康首棟公辦都更社會住宅，台南市長黃偉哲今日主持開工典禮，預計2024年底完工交屋，共可取得社會住宅110戶。

台南市持續推動社會住宅，首棟永康區社會住宅座落於永康區中興段474地號上，區位鄰近大灣交流道、平實公園、永仁高中等，交通便利且機能完善。

都發局長莊德樑表示，針對此案，市府要求實施者須開闢公共設施並捐贈社會住宅，今年7月底已完成道路與停車場等公共設施開闢，預計3年內取得社會住宅110戶，6年內完成開發，全案總計為市庫節省公帑約10億元經費。

黃偉哲強調，市府透過直接興建與都更容積獎勵等多元方式取得社會住宅，並增加本市社會住宅供給，積極推動多項住宅業務，達成中央住宅政策並穩定住宅市場供需、保障民眾居住權益。他說，台南這套興建社會住宅模式，將公共利益發揮到極大化，也吸引其他縣市也紛紛前來取經。

黃表示，台南社會住宅興建預計今年度總計動工戶數將達1174戶，到明年底則有2900戶，市府搭配租金補貼、包租代管等住宅補貼政策，多管齊下，期能降低青年及弱勢族群居住負擔，照顧市民居住需求。