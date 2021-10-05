2021世界投資者週(World Investor Week)聯合論壇今上午登場，副總統賴清德擔任開幕式致詞嘉賓表示，COVID-19疫情對全球衝擊相當大，加速全球產業供應鏈重組，也改變世界經濟板塊的結構，對台灣來說，是挑戰也是機會；台灣位於亞太經貿樞紐，人才充沛、創新動能強勁，在全球經濟重新復甦的關鍵時刻，呼籲投資人要加碼投資台灣。

賴清德進一步指出，台灣不僅人才素質優良，智慧財產權、資安保護也相當完善，這些外在的優越條件，包括微軟、Google、思科等國際企業紛紛加碼投資台灣，在台設立研發中心，投資動能有助引領台灣產業轉型，讓投資環境創造多贏、互利、共好的局面，新常態下的經濟復甦之路也能走得更平順。

「2021世界投資者週聯合論壇」為期四天的線上聯合論壇，由臺灣理財顧問認證協會(FPAT)、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會(SITCA)、中華民國退休基金協會(PFA)、台灣金融分析專業人員協會(CFA Society Taiwan)、台灣不動產投資協會(CCIM)與台灣金融研訓院(TABF)串聯全球共同響應，以「新常態下的經濟復甦之路」為本屆主題，聚焦全球正在發生且值得關注的新冠經濟金融市場與投資理財新常態，賴清德對於提升金融從業人的才經素養，並加強投資者教育、保護意識所做的努力，在致詞中表達由衷的感謝與敬意。

賴清德引述台灣金融研訓院今年最新的調查指出，台灣民眾對金融服務和商品完全不了解的比例高達3成6，稍微了解的也只有3成7，整體金融素養偏低的比例逼近8成，如何提升台灣民眾的金融理財素養，已經成為政府、民間教育機構不得不重視的課題。

因此，對於今年的論壇，賴清德認為，從總體經濟到金融市場發展，從金融創新到投資策略、從ESG關鍵報告到企業的永續投資、再從理財教育到樂活退休給予更多的看法與見解，更重要的是後疫情時代下，全球新經濟型態與新金融市場有新的發展面貌，邀請國內外頂尖專家，透過演說與論壇，幫助民眾健全財務管理知識，並共同思考「新常態下的經濟復甦之路」，協助台灣克服各種挑戰，讓台灣在轉型、復甦之路能走得更為平順。