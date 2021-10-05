插畫家Cherng經常邀請網友分享自身經歷，再以圖文方式呈現內容，近日他的主題是，讓老師投稿他們「遇過的奇妙家長」，其中有老師投稿說，他曾在學生的聯絡簿上，向家長告狀他們的孩子數學成績太差，豈料對方神回2字，讓老師當場無話可說。

插畫家Cherng在臉書發文表示，先前他邀請老師投稿「遇過的奇妙家長」，想知道老師們是否有遇過令人印象深刻的家長，或發生過什麼妙事，之後再將收集到的故事，以圖文的方式呈現，而投稿內容近日曝光，引發熱議，PO文更是獲得2.7萬按讚數。

一名老師表示，有學生每天都會帶厚片吐司來學校當早餐，但家長會要求老師幫忙，將吐司切成薄片；還有的家長是發現孩子不好好吃飯，便會在晚上打電話給老師，要求對方用視訊的方式，叮嚀他的孩子吃晚餐；也有的是家長會來學校，吵著讓孩子換座位，因為對方認為原本的位子風水不好。

其中還有一篇獲得2.2萬個讚，內容是一名老師發現，學生的數學考太差，因此在聯絡簿上告狀，寫下「數學成績只有8分，太低了喔請多加油！」，希望家長可以督促孩子的課業，沒想到家長竟只寫了「遺傳」，讓老師看了哭笑不得。不少網友表示「家長好有自知之明」、「數學爛，一脈相傳」、「我小時候，爸爸也這樣說過『數學差是遺傳』」。