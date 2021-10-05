嘉義縣六腳鄉幸福巴士12日起正式營運，今先舉行通車剪綵儀式。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣六腳鄉幸福巴士12日起正式營運，今先舉行通車剪綵儀式。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣六腳鄉幸福巴士12日起正式營運，今先舉行通車剪綵儀式，上路後將深入六腳鄉13個村落，規畫每日行駛5班次，沿線除固定站點外，也提供隨招隨停服務。

「六腳鄉幸福巴士計畫」獲中央補助314萬餘元，今六腳幸福巴士通車典禮由嘉義縣長翁章梁、公路總局副局長黃運貴、六腳鄉長陳川崎、縣議員黃鉦凱、黃嫈珺等各級民代共同參與剪綵，象徵幸福巴士將啟用。

翁章梁坦言，這樣的服務在營運上必定會虧損，沒有政府來做是不可能的，重申提供鄉親服務就是政府的工作，期盼透過幸福巴士可滿足偏鄉民眾外出購物、就學及就醫需求。

六腳鄉為嘉義縣第7個開通幸福巴士的鄉鎮，縣府指出，2019年7月1日起，嘉義縣市區客運105路延駛至六腳鄉溪厝村，服務該村村民往返高鐵嘉義站及長庚醫院，現為擴大服務其他無公車服務偏遠村落，縣府與公所共同新闢「幸福六腳1路(六腳環狀線)」，串聯六腳鄉市中心、各個村落、雙溪口、小槺榔等地區，方便民眾前往六腳市區、長庚醫院或高鐵嘉義站。

幸福六腳1路(六腳環狀線)自高鐵嘉義站發車，依序停靠長庚醫院、小槺榔、雙溪口、蒜南、蒜頭、蒜頭國小、六嘉國中、大塗師、潭墘、中溝、順天宮、崩山村、菜寮仔、林內1、更寮、大橋頭、下雙溪、占富厝、溪厝村，最後再回到高鐵嘉義站。