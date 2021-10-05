公視宣布4日起開設「PTS WORLD TAIWAN」英語影音服務，藉YouTube頻道與社群網絡等數位通路，將在地特色輸出國際，初期同步上架逾100小時的戲劇、紀錄片、新聞與兒少、生活等節目，之後每月持續上架新製節目內容，提供國際觀眾一個深入了解台灣文化的窗口。

公視董事長陳郁秀期許，平台將台灣整體多元文化帶到國際，並帶動節目海外行銷授權機會，未來能和各國公共電視聯盟，為國際社會盡心力。

至於PTS WORLD TAIWAN與文化部成立、中央社執行的Taiwan＋的關係 ，陳郁秀表示，兩者隨時可以合作，時間成熟就可以是國家團隊。

PTS WORLD TAIWAN第一批上架的節目，包括曾獲金鐘獎的連續劇《奇蹟的女兒》、公視新創電影《大吉》等戲劇；觀照生態與土地，走訪多國拍攝的4K紀錄片《農村的遠見》；公視招牌兒童節目《水果冰淇淋》、獲新加坡亞洲影藝創意大獎最佳VR節目之兒童生態節目《台灣特有種》；以家人故事為主題的真人實境節目《誰來晚餐》等。

未來公視旗艦劇《斯卡羅》、《茶金》，金鐘獎最佳生活風格節目《浩克慢遊》、《我在市場待了一整天》等，也將陸續在平台上架。

與公視多次合作獲國內外多項獎項的導演蔡明亮表示，台灣電視內容越來越多元，公視偏重文化部分，很需要被國際被看到，像是《沙》講黃聲遠建築跟行者慢步結合，這類作品只有法國公視Arte敢播，公視要把這些多元概念開拓到國際很好。

公視總經理徐秋華表示，PTS WORLD TAIWAN平台將與YouTube合作，因應觀眾多螢幕收視習慣，像是海外收視台劇最多的國家為菲律賓，連英國網球小天后拉杜卡努也愛看台劇，將布局後續各國在地的行銷面向，創造綜效。

PTS WORLD TAIWAN頻道將規劃主題策展，每月行銷台灣在地議題；也將不定期規劃台灣特色景點，透過24小時直播，配合英語編輯適時互動；另藉社群媒體與觀眾互動，討論全球時事議題，帶動台灣與世界各地人士對話。