馬來西亞一名醫師近日在臉書分享一張驚人的照片，她從一名新冠肺炎患者的呼吸道中，抽出一塊早已呈現半凝固狀態的濃痰，這塊濃痰有半個手掌大，阻塞住患者的呼吸道，讓他沒辦法呼吸，卻因為病情嚴重，始終無法自行把痰排出，醫師也藉此案例警告民眾，新冠肺炎和一般感冒不同，千萬不能輕忽。

根據《星洲日報》報導，吉隆坡中央醫院加護病房醫師哈娜（Hana Hadzrami），近日在臉書分享一張驚人的照片，一名新冠肺炎確診者已經住進加護病房超過2個月，但病情每況愈下，還曾多次轉去其他加護病房，以接受更好的治療；不過患者的身體仍十分虛弱，甚至沒辦法自行把痰排出，導致痰液逐漸凝固，進而阻塞住呼吸道，讓他無法呼吸。

於是哈娜立刻替患者進行插管治療，並抽出了這塊「濃痰」，從照片中可以看到，濃痰早就已經變成灰綠色的半固體狀態，用鑷子夾起後，它的尺寸居然有半個手掌大，而且模樣看起來就像是「發黴的鮑魚」，讓大家都感到震驚又恐懼。

此外哈娜也從患者的肺部，抽出另一塊又濃又黏的黃色黏痰，但她透露，這名患者其實非常年輕，「我希望他可以盡快康復、早日出院」；同時也在文末警告大家，「看到這裡你還認為新冠肺炎只是普通感冒嗎？」，呼籲民眾千萬不要輕忽感染新冠肺炎的風險與後果。