PCB廠泰鼎-KY(4927)及銅箔基板廠騰輝-KY(6672)公布9月合併營收，其中泰鼎-KY因泰國疫情趨緩，9月合併營收攀升至11.39億元，月增9.5%，為歷年同月新高，泰鼎-KY預估，若無意外，樂觀看待第4季；騰輝-KY則受大陸限電停工，部分月底訂單遞延出貨，9月合併營收6.6億元，月減5.8%，但亦是歷年同月新高，騰輝-KY表示，雖然市場變數不少，下半年仍可望優於上半年。

受惠泰國疫情趨緩，泰鼎-KY自結9月合併營收約11.39億元，月增9.5%，年增26.4%，為歷年同月新高，累計第3季合併營收約36.11億元，季增3.4%，年成長12%，創下單季歷史新高；累計前9月合併營收為103.64億元，年成長17.63%。

泰鼎-KY表示，泰國廠區營運恢復正常，目前產能滿載，部分受疫情影響遞延的訂單正積極出貨，隨著三星等客戶新產品出貨放量，只要上游材料廠供貨穩定，第4季有機會是今年最好的一季。

雖然騰輝-KY大陸三廠生產維持正常，未受大陸地區限電影響，但因客戶受到衝擊，部分訂單延後出貨，加上車用晶片供需失衡，影響品牌車廠生產，造成廠商拉貨力道趨緩，汽車相關訂單受到部分影響，騰輝-KY 9月合併營收為6.6億元，月減5.8%，年增78%，累計第3季合併營收為20.46億元，季減3.13%，累計前9月合併營收57.7億元，較去年同期大幅成長59%。

儘管供應鏈狀況未明，不過騰輝-KY初估影響不大，騰輝-KY表示，下半年可望比上半年好，全年業績可望再創新高。

近期受到大陸大規模限電及台股重挫拖累，泰鼎-KY及騰輝-KY股價表現弱勢，不過兩家公司業績前景看好，今天盤中股價聯袂止跌反彈。