還是受到新冠病毒影響，市場信心仍不足下，日本9月服務業PMI(採購經理人指數)已連續20個月都在景氣榮枯點50以下。不過好消息是，不若8月PMI跌這麼多，至少9月已慢慢向50關卡前進中。

9月底，日本解除新冠疫情以及狀態，因此，au Jibun銀行日本9月服務業PMI止跌，並從8月的42.9增至47.8，略優於初值47.4。不過，9月的還是在分水嶺50以下，並連續第20個月都委靡不振。

製作此指數的調研單位IHS Markit認為，日本服務業方面的景氣在第3季的最後1個月，還是看不到市場需求增加。緊急狀態雖暫時鬆綁，但由於之前實施過久，對日本經濟殺傷力還是沒有明顯減少。

不過，日本服務業者對未來1年的商業活動更加樂觀，並達到6月以來最高，因為新冠病毒的衝擊影響力將會慢慢減退。另方面，由於全球供應鏈供料青黃不接，民間日企正面臨著13年來成本上漲最快的1年。因為，原物料、員工薪資與燃料價格的漲勢都很明顯。

合併製造業與服務業一塊計算的日本9月綜合指數，終值雖成長但還是在50大關以下，從8月的45.5增至47.9。