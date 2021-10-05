中鴻(2014)受惠鋼價續漲，整體第三季營收預估較第二季成長雙位數，挑戰單季次高紀錄。展望第四季鋼價漲勢出現變數，但隨著主要原料扁鋼胚價格下滑，有助公司守穩毛利率之表現。

中鴻8月營收攀高至53.41億元，9月受外銷出貨受阻、下游需求略緩影響，營收預料略低於8月，不過整體第三季營收仍可望較第二季有雙位數成長。法人估，中鴻第三季營收上看150億元，較第二季的133.97億元續升，季增率約12%，可望改寫單季歷史次高紀錄。

中鴻10月內銷盤價開平盤，外銷則依產品及地區不同，持平至降30美元。展望11、12月鋼價，受到中國限電、限產使國際間鋼鐵供給限縮，疫情使得航運不順等變數，以及車用晶片缺貨等使下游庫存變多、需求趨緩，預料鋼價可能承受壓力，第四季出貨量可能比第三季略減。

不過，隨著鐵礦砂價大跌，連帶使扁鋼胚價格降低，使得中鴻第四季成本不再提高，有利毛利率走穩。

中鴻整體第三季營收續攀高，獲利亦有一定之水準，全年將交出亮麗的成績單，業績可望挑戰新高，法人估中鴻今年EPS上看4.5元以上。

中鴻第二季單季EPS達1.59元新高，上半年每股淨利2.77元。周一，外資買超中鴻9976張為買超個股張數第一名。