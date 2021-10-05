公園溜滑梯上驚見6個用過的保險套，讓上千網友看了忍不住想吐。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

本土疫情趨緩，近日才開放公園溜滑梯設施，卻有大人先在上面「玩」起來。一名網友PO出一張照片，只見6個用過的保險套被隨意丟棄，還有一條內褲忘記帶走，可怕景象吸引上千人朝聖，不少網友看了驚呼，太誇張了！戰況也太激烈，有人都戰到噴裝（網路用語：遊戲角色死亡後，所持有的裝備會隨機掉出來）了。許多家長也崩潰狂罵噁心，現在都不敢帶小孩去公園。

一名網友昨在臉書社團《爆廢公社二館》分享一張照片，只見一隻藍色毛茸茸的拖鞋被丟在溜滑梯上，最扯的是，還有人隨意丟棄6個使用過的保險套，以及一條粉色的女生內褲，讓原PO忍不住驚呼「這裡到底發生了什麼事？」

誇張景象引發網友熱議，「很沒水準，小孩在玩的公園」、「這太噁心了」、「戰況激烈，連拖鞋都忘記帶走」、「到底有多窮，需要在兒童出沒的公園做」、「小孩遊樂區，變成大人性愛區，簡直丟人現眼」、「很強大欸，看地上滿滿保險套，一夜N次郎喔」、「戰況著實激烈，你看看有人都戰到噴裝」、「這是一女多男嗎？」

不少家長看了超崩潰，「好噁心！現在都不敢帶小孩去公園玩，不是會出現一些怪東西，就是有很多狗大便」、「好噁！就算有收拾過還是覺得噁，小朋友都會在公園摸來摸去。昨天去公園才看到有小寶寶躺在那邊戳洞洞」、「沒地方可以去了嗎？這邊是給小孩玩的，孩子不懂，等等拿來玩，想到就覺得可怕」。