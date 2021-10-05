至於2022台灣燈會在高雄，高市議員黃捷質詢時指出，台灣燈會編列2736萬，盼延長展品生命周期，避免一次性活動。（柯宗緯翻攝）

國民黨高市議員陳麗娜今（5）日質詢時，追問國旗海是否在高雄出現，希望不要用政黨色彩去看。（柯宗緯翻攝）

雙十國慶即將到來，近來國旗成為藍綠攻防焦點。國民黨高市議員陳麗娜今（5）日質詢時，追問國旗海是否在高雄出現，希望不要用政黨色彩去看。高市觀光局長周玲妏表示，市區及焰火觀賞區會有國旗，預計8日以前會掛出來，但陳麗娜直批「速度真的太慢」。

繼昨天高市議會國民黨團發起免費發國旗活動，邀市民共同感受國慶氛圍，家戶有國旗飄揚，今天陳麗娜繼續針對國旗議題質詢，她不滿說，高市府不是太熱衷布置國旗，以前是10月1日就掛滿國旗，呼籲不要用政黨色彩去看，並面對這件事情。

周玲妏答詢指出，國旗會在所有焰火觀賞區及市區街道，兩個方案同步進行，8日以前掛出來，目前各單位正盤點數量，也到所有場域勘查很多次，會在不影響焰火視線下擺放國旗。

針對15個國慶焰火觀賞區，陳麗娜也建議，採用掃QRcode實名制，避免成為防疫破口。周玲妏表示，會與衛生局等防疫單位討論，隨著疫情狀況滾動式檢討，近日公告每個觀賞點的容留區人數。

至於2022台灣燈會在高雄，高市議員黃捷質詢時指出，台灣燈會編列2736萬，盼延長展品生命周期，避免一次性活動。周玲妏回應，材質應用上會跟藝術家討論，讓藝術品可保留長達3個月以上，或是永久性，燈會後也會研議哪些合適地點提供民眾觀看。

民進黨高市議員黃秋瑛則提到，希望2022台灣燈會爭取岡山納入燈區，並推薦崗山之眼及寵物公園兩個展點。周玲妏表示，今年除了亞灣、衛武營兩個大的台灣燈會燈區外，也會挹注預算到岡山燈會，絕對比去年更精彩。

黃秋瑛也關心大岡山觀光計畫，周玲妏透露，今年年初本來對岡山有做很多計畫，比如要舉辦羊肉爐節，這是最多北部網友敲碗的，另也與觀光工廠推出配套遊程搶攻振興券商機；此外，岡山自行車深度旅遊遊程因疫情停擺，下半年會再推出。