時序進入10月，空氣品質逐漸惡化，不過用電量仍超過3700萬瓩，整體供電僅在供電充裕邊緣，台電估計5日尖峰用電量3750.0萬瓩。

值得注意的是，由於10月起進入空污季，部分燃煤電廠降載，其中台中電廠與興達電廠已經啟動友善降載，台中電廠降載1650MW、興達電廠降載1060MW，讓供電能力減少270萬瓩，稍微影響整體供電。

氣象局預估，5日臺灣東半部地區、基隆北海岸、恆春半島、馬祖及大臺北山區有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，午後中南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨；大臺北地區、新竹以北、東南部、綠島、蘭嶼、恆春半島沿海空曠地區及金門、馬祖易有8至9級強陣風。

根據台電網站顯示，5日預估最高用電3750.0萬瓩，尖峰使用率90％，預估最高用電時段落在下午1點至4點之間，其中最大供電能力估4134.1萬瓩，預估尖峰備轉容量384.1萬瓩，是近日以來的高點，備轉容量率為10.24％供電燈號亮出供電正常的綠燈。