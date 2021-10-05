向來內資動向主要代表的櫃買指數，今（5）日從一早觸及11.82點之後一路急拉，不到11點時最高衝上198.33點上漲約0.85％，指數高低點拉升6.51點、振幅達3.39％，漲勢凌厲，強於集中市場加權指數最高約16435點小漲0.16％。

櫃買市場近日表現比集中市場弱勢，今天一早集中市場尚未回測年線位置約16028點，但櫃買指數一早最低大跳水至191.82點，就摜破年線196.33點，也因短線急跌幅度頗深，今天成為內資法人大舉加碼的標的。

據統計，外資4日賣超櫃買市場4.08億元，呈現連2日賣超達20.14億元，投信對櫃買市場也是大舉調節，與對集中市場連4日買超逾80億元窘異，4日賣超櫃買市場4.69億元，呈現連5日賣超達29.88億元，另自營商4日也賣超4.15億，呈現連2日賣超達9.37億元，合計三大法人4日賣超12.92億元，呈現連2日賣超35.39億元。法人不排除今日開始逢低回補持股，推升今指數大反攻。