美股四大指數4日同步重挫，跌幅在0.94～2.49％，科技股、半導體股均重挫，以科技股為重鎮的台股，今（5）日開盤直接跳水重挫，一早最低觸及16162點，摜破8月20日盤中低點16248點，但隨即在政策等特定買盤點火，指數一路拉升，至10點過後拉升至16300點之上，與年線16028點尚有約近2％的距離。

不過，近日飽受美國要求提供機密的台積電，股價則是跌不休，今日開盤直接跌破年線約近570元，盤中最低來到560元，至10點半過後股價約在566元跌6元。

外資連5日賣超台積電達52956張，若從9月15日展開波段賣超來看，累計也賣超66615張，同時證券自營商自行買賣部位從9月15日來也賣超約1.3萬張，法人頻頻調節，是股價跌破年線的重要關鍵。

台積電股價疲弱領先大盤跌破年線位置，是近年來少見情況，由於台積電占台股權重逾三成，之前更一度衝高至約四成，以往大盤指數多與台積電亦步亦趨，但這波「護國神山」台積電表現是弱中之弱。