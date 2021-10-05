【LIVE直播】國民黨主席交接典禮 朱立倫接棒江啟臣正式上任｜2021.10.05

國民黨主席當選人朱立倫今天正式上任，他致詞表示，國民黨必須團結黨內同志，推動「黨員回娘家」即是第一步團結計畫，國民黨也須聯結兩岸、國際，更要擴大接觸社會各個層面，走出同溫層，面對動保、氣候變遷等進步價值的議題，要跟年輕人站在一起。

國民黨主席今天舉行交接典禮，歷任黨主席吳伯雄、馬英九、洪秀柱、吳敦義和江啟臣等均到場觀禮與獻上祝賀，朱立倫自江啟臣手中接下黨主席印信後，正式走馬上任，期間朱立倫也和歷任黨主席牽手高喊「國民黨加油」展現團結氣勢。

江啟臣表示，面對接下來將舉行的台灣基進立委陳柏惟罷免案和年底的公投，國民黨必須在最短時間內回歸戰鬥隊形，讓每一次投票都成為對民進黨的不信任投票，不但要下架不適任的民代、背離民意的政策，更要進一步下架蔡政府與讓閣揆下台。他呼籲，接下來每一天，國民黨必須用行動實踐團結以及面對挑戰。

馬英九說，期許朱立倫能持續捍衛國民黨在兩岸關係、國際政策、房屋政策等各方面的正確理念，加強改革國民黨的青年政策，大幅提升40歲以下黨員人數；這次朱立倫任命年僅31歲的凌濤擔任文傳會主委，是一個好的開始，大家要讓人民看到，國民黨在改革、團結後的成效，再次有機會獲得國人信任，重返執政。

朱立倫致詞時先感謝年輕有活力的江啟臣，在過去一年多來的承擔與付出，並說未來黨史一定會記載這一段歲月。朱立倫強調，國民黨必須團結在黨魂、黨德和創黨中心思想之下，每一位黨員都是國民黨總理孫中山的信徒，捍衛中華民國、堅持自由民主是國民黨基本立場；國民黨也要記取前總統蔣經國所說，與民眾站在一起，為社會的不公不義、弱勢來發聲。

朱立倫也說，國民黨將是團結、聯結、戰鬥的國民黨，談到團結，不只是感謝江啟臣、張亞中、卓伯源在選舉中提出對黨的建議，未來更要把許多失聯黨員找回來，國民黨要推動「黨員回娘家」計畫，效法總理所講的同舟共濟、海納百川，這是第一步團結計畫。

至於聯結，朱立倫指出，國民黨必須聯結兩岸與國際，依照黨章黨綱重啟兩岸交流平台，唯有讓兩岸創造和平環境，對台灣人民才最有利，此外，也要和美國、日本、歐盟、新加坡、東南亞等國重新聯結起來，同時要在社會上要擴大接觸面，走出同溫層，與婦女、年輕人聯結，與環保、動保、氣候變遷等進步議題聯結。

最後，朱立倫感謝黨員給曾經失敗、挫折的他一次機會，讓他可以無私無我為黨打拼。朱立倫強調，從今以後的國民黨是戰鬥團隊，面對無能又鴨霸的民進黨，國民黨將透過國會監督、地方制衡、罷免和公投等民主程序，打敗民進黨；國民黨必須隨時戰鬥，沒有懈怠空間。