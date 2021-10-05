立法院外交及國防與財政委員會明天將聯席審查2373億元的《海空戰力提升計畫採購特別條例》草案，根據送抵立院的書面報告，各式飛彈系統總共編列預算1529億元，其中岸置反艦飛彈編列預算797億元、陸基防空飛彈系統編列預算347億元、萬劍飛彈系統編列預算126億元、雄昇飛彈系統編列預算170億元、野戰防空武器系統編列預算89億元。

書面報告指出，我防衛作戰首要打擊目標為敵兩棲船團。當「海空戰力提升計畫」採購項目完成後，依中共戰力增長幅度，將可有效於作戰初期阻滯敵戰力集結與火力打擊，確保我防衛戰力完整，在敵航渡或空降階段，經模式模擬評估驗證，確能強化對敵擊殺率，迫使中共考慮戰爭代價而嚇阻其發動戰爭。

書面報告進一步指出，在兼顧國防安全與經濟發展下，此次特別預算有效結合政府資源與民間力量，依照經濟部科技研究發展專案計畫及行政院主計總處薪資與生產力統計年報，預估可擴大國內釋商約1830億餘元及創造就業機會約11萬餘人，期盼透過資源釋商政策，擴大經濟動能，使軍民共享成果，帶動國防產業發展。