警方起獲作案棍棒。（民眾提供／曹婷婷台南傳真）

台南市一名從事粗工的20多歲王姓男子與國中妹A女交往，懷疑A女同學林姓少女、張姓少年這對小情侶向A女家人告密，竟3度撂人痛毆林、張，兩人傷痕累累也不敢吭聲，直到張姓少年家屬報案，警方報請檢察官董詠勝指揮，全案訊後依妨害秩序、傷害、妨害自由及組織犯罪條例等罪移送台南地檢署偵辦。

台南市警五分局偵破一件組織犯罪案，逮捕王姓主嫌等9名成員到案，據了解，王男9月7日凌晨0時帶A女出門約會，A家家長返家發現林、張兩人在家卻沒見女兒，相當緊張，林姓少女安慰A女家長，不慎將王男與A女交往一事說溜嘴，家長於是向警方報案協尋A女，警方獲報後派員到A女家，正巧遇到A女返家，A女將警察來家裡訪查一事告知王男，王男誤解張姓少年與林姓少女曝光他與A女戀情，還報案抓他，懷恨在心而伺機尋仇報復。

9月8日凌晨4時許，王男設局誘騙2人出門，開車載他們到黃金海岸，不由分說就持黑色棍棒毆打張男；9月12日深夜，王男再次找人設局誘騙林少女與張姓少年至某國小，找來6名朋友包圍2人，徒手及持黑色棍棒毆打張姓少年。 林姓少女事後在臉書及IG吐露這件事，引發王男與同夥不滿，9月14日凌晨1時24分許，將林姓少女載到某國小操場，6名男女持棍棒、徒手毆打林姓少女。

連續3次驚魂記，讓張姓少年、林姓少女擔心一下課就被抓去打，臉上、身體到處都是傷，腳也一跛一跛，也不敢跟家人解釋傷勢，張姓少年家長帶兒子到派出所求助，才讓整件案子曝光。

警方將王嫌等人涉嫌妨害秩序、傷害、妨害自由、組織犯罪罪嫌重大，第五分局偵查隊及各派出所組成專案小組，調閱案發地及沿線監視器，一舉將涉嫌成員查緝到案，並查扣涉案黑色棍棒及木質球棒各1支。

第五分局分局長洪頂力呼籲，警方將持續淨化校園治安，維護校園安全。絕不容許在校園內發生私行正義、暴力及妨害安寧行為，如果師長、民眾發現校園異樣，立即打110報案，警方會在第一時間趕赴現場協助並處理。