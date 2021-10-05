許多台灣人愛吃白飯，不過煮米飯看似簡單，但要煮出像便當店的白飯那般香味四溢，其實大有訣竅。有網友好奇詢問，他在家中都煮不出像自助餐或便當店裡白飯的那種「飯香」，貼文一出就有許多內行人點出大鍋煮是關鍵原因。

一名網友在PTT上發文表示，他每次經過自助餐或便當店時，會聞到一種蒸飯的香味，查了資料說要「加油」，但他在家裡嘗試著加油去煮，仍然煮不出同樣的味道，並詢問「那種飯是怎麼煮的？」。

貼文一出引起網友熱烈討論，釣出許多內行人點出關鍵原因在於大鍋煮，「自助餐都是用五十人份瓦斯鍋煮居多」、「關鍵是50人份直火飯鍋煮的，若用好的米，煮的方式又對的情況下，直火大鍋飯是無敵的」、「好米跟IH鍋」。

還有網友提供其他方法，「應該是有蓋上布燜過吧，把香味燜在裡面」、「洗米洗很快次數又少，米的味道比較濃」、「其實外面在煮的多數沒加油，加油會讓內鍋掉漆」、「要加油跟鹽，買一等米，煮出來絕對比外面便當店好吃很多」、「要看你家是哪種電鍋，傳統電鍋不會留蒸汽，煮完香味都沒了」。