副總統賴清德今天參加「2021世界投資者週聯合論壇」開幕典禮線上致詢時表示，台灣位於亞太經貿樞紐，人才素質優良充沛、創新動能強勁，加上具有智慧財產權、資安保護完善等優越條件，很多國際企業，包括微軟、Google、ASML、思科等紛紛加碼投資台灣，來台灣設立研發中心，藉此機會我要呼籲所有的投資者，在全球經濟重新啟動的關鍵時刻，一定要加碼投資台灣。

在美中對抗不斷加劇的經貿結構下，多元佈局愈來愈重要，蔡總統上任後不斷透過相關政策，讓台灣的生產據點與市場，不要過度依賴單一國家，讓貿易夥伴與投資地點更多元佈局，其中申請加入CPTPP，就是台灣全球經貿佈局中，非常重要的一步，目前主要會員國對台灣申請加入CPTPP都持有正面的評價，國發會也評估，如果台灣能順利成為CPTPP會員國，對台灣GDP最高將有2%的貢獻。

賴清德表示，這次COVID-19疫情對全球的衝擊，既深又廣，不僅加速、加大了全球產業供應鏈的重組，改變世界經濟板塊的結構，也改變了人類的生活和消費型態，而這些改變對台灣來說，既是挑戰，也是機會。由於世界各國已經陸續鬆綁防疫管制，經貿活動持續升溫，因疫情而帶動的宅經濟、遠距商機及數位轉型商機，依然保持相當的動能，加上出口暢旺，投資強勁等有利因素，相信今年台灣的經濟仍然可以穩健成長。面對後疫情時代疫情傳染、極端氣候、地緣政治衝突等不確定因素，再加上工業4.0帶來的衝擊，我認為台灣未來唯有持續創新產業價值、進行多元經貿佈局、提升投資動能、發展永續能源，才能夠在全球經濟重新啟動的關鍵時刻，搶奪先機、迎接新局。

賴清德也表示，根據台灣金融研訓院今年最新的調查，台灣民眾對金融服務和商品完全不了解的比例高達3成6，稍微了解的也只有3成7，且整體金融素養偏低的民眾更將近8成，如何提升台灣民眾的金融理財素養，已經成為政府與民間教育機構不得不正式的重要課題。因此，對於今年的論壇，從總體經濟到金融市場發展，從金融創新到投資策略、從ESG關鍵報告到企業的永續投資、再從理財教育到樂活退休，更重要的，還把焦點放在後疫情時代全球新經濟型態與新金融市場的發展，邀請國內外頂尖專家，透過演說與論壇，幫助民眾健全財務管理知識，並共同思考「新常態下的經濟復甦之路」，我要再次向主辦單位表達最高度的敬佩。