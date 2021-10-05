「WIW世界投資者周」(World Investor Week)今天線上登場，將進行為期四天的線上聯合論壇，以「新常態下的經濟復甦之路」為本屆主題，聚焦全球所關注的新冠經濟金融市場與投資理財新常態。

2021世界投資者周從講者所分享的投資趨勢可以發現，創新經濟與ESG投資仍是全球市場所關注的焦點，受到新冠疫情衝擊，目前全球金融市場仍未明朗，也讓國際投資趨勢愈來愈看重企業永續經營。對於投資人而言，更應該具備充分認知，體會善良獲利的時代將越來越受市場重視。後疫情時代，民眾的退休規畫與房地產市場也受到了一定程度的轉變，因此投資人必須具備如何分擔風險與長期穩定獲利的策略，一方面為突如其來的風險做好準備，另一方面善用手邊的資金及早投入，達到對長遠人生的保障。

今年的線上論壇邀請2018年諾貝爾經濟學獎得主-前世界銀行首席經濟師Paul M. Romer在內超過32位國內外重量級貴賓與財經專家聯合分享。因受疫情影響，今年活動採全線上論壇方式進行，在臺灣股市及投資環境持續升溫下，吸引超過2,500人報名參與，成為台灣今年最受矚目的投資理財盛會。