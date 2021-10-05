林園分局陳姓偵查佐在辦公室和小隊長飲酒後，酒後駕車，在東港自撞傷重，搶救9天後宣告不治。（屏東消防局／石秀華高雄傳真）

高市林園分局偵查隊陳姓偵查佐9月24日和小隊長在辦公室飲酒後，清晨酒駕在東港自撞重傷，抽血換算酒測值高達1.08毫克，經搶救9天後不治！事發後分局從上到下9人遭懲處，市警局也檢討作為，發現在勤務督導上各分局有6大缺失，包括未將偵查隊列入深夜重點督導單位以及未落實輪休員警關懷提醒和起班員警酒容、酒未觀測等，已要求所屬加強各缺失督導作為。

林園分局26歲的陳姓偵查佐9月24日在屏東東港鎮沿海路、東新路口自撞安全島，因腦幹出血、昏迷指數3，送醫後院方抽血換算酒測值高達1.08毫克；高市警局接獲屏東警方通報，事後調查，發現陳員當天凌晨2時下勤，竟和陳姓小隊長在辦公室飲酒至凌晨4點離開分局後，即酒駕自撞肇事，因傷重，延至10月2日不幸過世。

事發後分局追究相關幹部考監責任，當事人和陪喝的陳姓小隊長各記過1次，拔掉刑警牌，改調六龜分局的行政警察並從嚴列管。陳員的直屬潘姓小隊長記過2次，原本當天上午辦離差調刑大偵查隊長的吳姓隊長遭記過2次，事後遭連坐懲處，改掉刑大內勤；副分局長、副隊長和督察組等幹部也受連帶責任；分局長洪振順因到職才2周，因不到4個月雖可獲免責，也自請處分。

市警局同步檢討督導缺失，發現6年以來，高市員警發生酒駕案件共41件，其中刑警12件、行政警察29件，若按行政警察6700多人和刑警500多人的比例換算，刑警發生酒駕比例為行政警察的將近5倍。

市警局檢討各項督導作為有6大缺失，其中多數分局未將偵查隊列入深夜重點督導單位，易造成偵查隊深夜時段有執勤不正常的顧慮，以及未落實對輪休員警關懷提醒，每日傳防制酒駕警語流於形式；起班人員酒容、酒味觀測未落實；未強化酗酒習性或潛在高風險對象清查及督導關懷；防制員警酒駕宣導未落實，多數單位未在辦公廳舍明顯處張貼新版的「防制員警酒駕」海報。

市警局已要求各單位主管應針對自我控制能力較差同仁特別注意及提醒，並加強自我控制能力方面的培訓與考核，各督導單位加強督導作為，以防制警員酒駕違法違紀行為再度發生。

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