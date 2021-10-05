精英電腦ECS（2331）積極強化自有品牌產品線，旗下PC暨主板新品包括LIVA系列迷你電腦、AIO（All-in-Onel）一體機桌上型電腦和主機板，將聚焦應用於各種垂直市場及商業應用領域，於10月17日在杜拜國際貿易中心舉辦的中東地區國際級展會GITEXGlobal 2021上展出。

ECS LIVA迷你電腦系列共有四大產品線，包括袖珍型Q系列、多功能Z系列、工業級M系列和高效能One系列，能廣泛應用於智能零售、交通、飯店和醫院的智能數位看板、商業智能會議、人工智能解決方案的邊緣計算以及遠端工作和教育等各種商業／工業或家庭應用。

此回精英推出的有機身比滑鼠還小的迷你電腦LIVA Q3 Plus，配備15瓦AMD Ryzen加速處理器，內建V1605B和R1505G的CPU及冷卻風扇，有助於系統散熱和維持電腦穩定地運作，其內建的GPU並可支援4K高清畫面，藉由HDMI／mini-DisplayPort介面可同時支援雙螢幕輸出，擴展桌面工作空間。另一方面，Q3 Plus亦支持精簡型客戶端或終端應用的數位電子看板解決方案，適用於如學校或圖書館、醫療保健、飯店、商業和零售等場域的室內和室外顯示輸出。

LIVA Z3和Z3E則是完全無風扇被動式冷卻的超級迷你電腦，體積僅0.48公升，搭配英特爾Jasper Lake Pentium Silver N6000和賽揚N5100/N4500處理器，內建英特爾顯卡和繪圖媒體加速器功能。該機提供了高經濟價值且維護成本低廉的解決方案，可輕鬆布署於智能自動售貨機、數位看板、電子菜單、互動式資訊服務站、資訊顯示系統等市場應用中。

另可靈活升級的LIVA One A300，能從超高效的雙核心Athlon級APU加速處理器到配備高級AMD Radeon RX 3／5／7系列顯卡，可為工作或娛樂呈現極其出色的性能。不論是應用於如邊緣計算、零售、醫療保健、終端機和閘道器，或以智能數位看板或其他以視覺和顯示輸出影像為主的應用範疇，LIVA One A300都能展現其強大效能。

至於在一體機PC部分，ECS E24-M，採用英特爾第十代CPU架構，機身尺寸僅23.8英寸，可調節的機身傾斜度和寬視角視覺觀看效果，同時內建攝像頭和內置立體聲揚聲器或外接頭戴式耳機麥克風，適於對需要高性能電腦計算功能或像終端機電腦和閘道器伺服器更輕量級的使用場景。