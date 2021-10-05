台股這波修正已到尾聲。投信投顧公會理事長張錫5日提出台股五大支撐與二大注意，一是疫情會逐步回歸正常，二是台股基本面極強，三是台灣仍是經濟成長率上修的國家，四是是台灣資金實在太充沛，光存款就48兆元，五是這波利空消息都不是真的大利空，因此台股再跌有限，呼籲投資人一定要注意二G，一是5G帶動的創新，如電動車、AR、VR等，二是ESG相關股票，是極佳投資機會。

張錫分析，4日台股大跌主要是籌碼面與心理面問題，投信是大買，外資小賣，主要是散戶殺多，這就是「底部信號」，即再跌有限。

而台股有五大支撐將繼續上攻，一是疫情會逐步回到正常化，即疫情流感化，打疫苗即可防重症，二是台股基本面仍極強，上市櫃公司獲利營收持續成長；三是台灣仍是經濟成長率上修的地區，即大環境景氣佳；四是國內資金仍相當充沛，光存款就48兆元，放款僅占7成，仍有許多資金投資；五是這波利空消息都不是真正大利空，所以僅是短期心理面影響。

所以等散戶心理恢復正常，台股即會繼續上攻，即便仍有回檔也有限，已近尾聲。張錫建議投資人要注意兩G，一是5G帶動創新，電動車、AR、VR相關類股都看好，二是ESG相關類股，資金可能會挹注。

對於台股後市，張錫分析，恒大事件是對大陸影響較大，對台灣有限，所以台股是有「超跌」情況；二是預期美國升息最快在明年第四季，資金仍是相對寬鬆，短期對市場影響仍有限；三是台灣基本面仍強，明年經濟成長率仍3％；四是大陸能耗雙控，台灣產業大多並非高耗能，影響亦有限，但張錫強調，目前投資仍在相對高點位置，要慎選股票，ESG議題可重視，如蘋果供應鏈就強調ESG，在2030年限制排碳，台灣「仍是有很大機會往上走」。