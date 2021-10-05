被指控長照中心公告截圖，內容為「公告：110年9月30日之後請生理假同事請帶棉片。過來給學姐看」。（盧金足攝）

勞工局與衛生局聯合檢查時，現場該機構未能提具完整資料，已於9月29日函請該單位10月7日至勞工局受檢。（盧金足攝）

離譜！請生理假要出示衛生棉 中市府：若違法屬實最高可罰30萬

請生理假要出示用過的衛生棉？時代力量台中黨部5日陪同這名疑受性別不平等待遇的社工到市府抗議，不滿業者刁難女性員工請生理假需附衛生棉，連最勞健保都未納保；市府表示，聯合檢查時該機構未能提具完整資料，目前調查中，違法如屬實最高將可開罰100萬，至於被指控的長照機構則表示「不予回應」。

被要求請生理假要拿出衛生棉證明的蕭姓社工，出示她曾服務長照中心的公告截圖，內容為「公告：110年9月30日之後請生理假同事請帶棉片，過來給學姐看。」讓自己與其他同事很氣憤，不只違反兩性平等，也對女性不只不尊重，也不信任。

蕭姓社工說，她從5月13日開始上班到9月13日離職，多次向老闆表達應替其加保勞健保與勞退，卻遭老闆不斷推拖，在生理期時請生理假，還被老闆在公司群組內公開要求以後都要附上衛生棉片，要將棉片檢附給主管看，她認為女性原本該有的假別，不知道為什麼會變成惡意刁難，自己當社工要幫助別人，但這一次很難受，卻連自己也幫助不了。

到場力挺的律師陳怡婷表示，法律重視女性權利，生理假是女性本來就應該有的權利，她自己身為女性，知道生理期間女性所受的痛苦，每個人雖然有程度有不同，但生理期在平常生活都已造成影響，遑論去工作，在工作上也會造成很多效率不彰狀況，法律給予相當的保障，不需要提供證明，雇主卻藉機要求生理假證明，造成很多勞資糾紛。

時代力量台中黨部副執行長吳佩芸抨擊，雇主未依《勞基法》提供完善、良好的職場環境，尤其一個照顧的社工產業，更應該要被重視，連最基本的勞健保都未落實，讓這名社工當事人受到委屈。

「社工人員是多麼的孤獨！」立委邱顯智辦公室助理林佳瑋說，社工共近8萬多人，女性占約6萬8000人，高達87％為女性，女性在台灣的社會工作服務業中受不平等待遇，要為女性發聲。

針對社工指控霧峰區一家長照機構疑違反《勞動基準法》及《性別工作平等法》，衛生局表示，接獲工會反映後，9月23日已與勞工局啟動聯合稽查，經查該機構疑未依規為其所屬員工投保勞保及違反勞動基準法請假規定，已於9月27日移請勞動部勞工保險局台中市辦事處及勞工局依法查辦。

對未依規為其所屬員工投保勞保，若查確有違規事實，將依特約長照服務契約規定辦理，情節重大者將停止派案或終止契約，以維護員工權益。

勞工局主祕賴緣如指出，勞工局與衛生局聯合檢查時，現場該機構未能提具完整資料，已於9月29日函請該單位10月7日至勞工局受檢，若查明該機構於勞動契約終止時，拒發勞工服務證明書、工資各項目未有計算方式明細，將分別依違反勞基法第19條、第23條規定，分別處2萬至30萬元、2萬至100萬元罰鍰。

另未依規予勞工申請生理假部分，將依違反性別工作平等法第14條規定，並處2萬至30萬元罰鍰。而該機構未依規為勞工投保勞工保險部分，權責機關為勞動部勞工保險局，已由衛生局函請勞保局處理。

被指控的業者接獲媒體電訪時，則表示不予回應。