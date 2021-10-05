名模隋棠近年升格當老闆，推出個人服飾品牌，對服飾品牌親力親為的隋棠，除了參與每套服裝討論，也會親自為產品拍攝形象照，不過隋棠拍照時卻遇到道具椅背壞掉的突發狀況，她則展現模特兒鎮定、臨危不亂的大將之風，全程靠核心支撐身體，而照片曝光後，也讓外界見識到隋棠處變不驚的一面。

隋棠服飾品牌日前曬出隋棠拍攝的幕後花絮，不過文中卻透露：「當天道具椅背故障，無法支撐倚靠」，隋棠則發揮模特兒鎮定、臨危不亂的專業，依舊維持冷靜拍照「棠老闆全程用核心支撐身體 還要專業的拍攝形象」。

照片中，隋棠頂著丸子頭、美穿秋裝入鏡，她開心露出燦爛笑容，照片完全看不出異狀，引發網友驚呼：「核心也太強」，小編則還原當時狀況說：「對啊拍完棠老闆自己都笑場了XD」。

隋棠是模特兒出身，她轉型成演員後，作品橫跨大小螢幕，有電視劇《犀利人妻》、《徵婚啟事》，以及電影《青田街一號》、《撒嬌女人最好命》等，而隋棠事業得意外，在2015年嫁給圈外老公Tony後，並陸續生下2子1女，幸福組成一家五口，而兼具升格人妻、人母身分的隋棠，40歲仍有凍齡顏值和前凸後翹身材曲線，絕佳好狀態相當不科學，稱隋棠是幸福辣媽一點都不為過。