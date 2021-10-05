近年大陸吹起宮廷劇熱潮，其中，《後宮甄嬛傳》可說站在先驅者的位子上，不僅收視率高，評價也非常好，也因此捧紅劇中一票男、女演員，飾演女主角「甄嬛」的孫儷，更因此攀上事業頂峰，她與「皇上」陳建斌、「溫太醫」張曉龍等男演員的對手戲，都展現十足的默契與火花，不料事後張曉龍上節目，竟驚吐拒絕了孫儷的合作邀約，讓影迷大失所望，感到惋惜。

在《後宮甄嬛傳》中飾演「太醫溫實初」的張曉龍，終其一生守護甄嬛的癡情模樣，讓人迷醉，也因此非常期待兩人之後能夠再合作，但始終沒有消息，事實上演技深厚的張曉龍，不只有演員身分，他專研古代禮儀、服裝，是中央戲劇學院表演系副教授、碩士生導師，曾擔任《赤壁》、《滿城盡帶黃金甲》等大作的禮儀指導，也因此在拍《後宮甄嬛傳》時，孫儷私底下都稱呼張曉龍一聲「老師」。

但具備深厚學問的張曉龍，是直到出演了《後宮甄嬛傳》，才爆紅為人所熟知，深受觀眾喜愛，但他其實接戲量不多，偶然上了節目接受訪談，張曉龍驚吐其實事後孫儷有親自邀請他再次合作，但被他婉拒了，他當時甚至還想著不要再演電視劇。

拒絕的理由不是孫儷不好，而是張曉龍在拍攝《後宮甄嬛傳》時的體驗，他飾演的溫太醫算是存在感明顯的角色，但終歸還是配角，也因此戲份分散，可能一集就一場戲，他整齣劇算算拍了100多場，戲份沒主角多，但他還是得在現場等戲，張曉龍表示，花好多時間在等待，輪到他時，狀態卻不見得很好，結果可能因此出錯、NG，張曉龍對這樣的處境經常感到無奈，也覺得狀態不好不僅影響別人，也讓他自己尷尬，才會拒絕了孫儷。