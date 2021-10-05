天王劉德華是許多人心目中的完美男神，直到2009年才公開與朱麗倩的婚姻關係，2人育有1女，愛家的劉德華還在愛女劉向蕙4歲生日時，大手筆買下位於香港黃金地段、價值8億台幣的加多利山豪宅，為了讓全家人可以到處遊山玩水又不被狗仔發現，甚至買了私人飛機，寵愛家人毫不手軟。

劉向蕙從小含著金湯匙出生，劉德華將她視為掌上明珠，為了保護女兒，一家人搬離原本的豪宅，還請了4個貼身保鏢和3個保姆照顧妻女，身為工作狂的劉德華甚至推掉了大部分工作，每天都在家專心陪妻女，直到他爸爸看不下去勸說，劉德華才回到螢光幕前。

劉向蕙4歲就收到爸爸送的豪宅當作生日禮物，劉德華為了方便妻女出門，更購入了港幣2億（約新台幣7億元）的私人飛機，更親自為女兒挑選幼兒園，希望劉向蕙有個好的學習環境，也要確保不會受到外界打擾，當學校還是被媒體曝光時，劉德華不計財力和心力再度重新挑選，就為了保護女兒。

劉向蕙小小年紀就是美人胚子。(圖/翻攝自微博)

劉向蕙如今已經8歲了，儘管沒有正式在鏡頭前曝光，卻還是有人捕捉到她的甜美長相，融合劉德華和朱麗倩的高顏值，劉向蕙模樣甜美可愛，鼻子和眼睛很像媽媽朱麗倩，耳朵則像爸爸劉德華，還擁有一雙大長腿，也讓人期待她長大後的美貌。