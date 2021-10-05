中秋月圓齒留柚香意猶未盡，大白柚接著上市！大白柚目前已陸續進入採收期，其中又以霜降(10月23日)前後為最佳採收適期。根據衛福部食品營養成分表，每100g的大白柚果肉，含維生素C含量高達55mg，為蘋果的18倍，也富含人體必需的營養元素，可謂營養又健康。

台南區農改場表示，麻豆白柚(大白柚)原產台南麻豆區，全台種植面積682公頃，主要分布在台南市、彰化縣、台東縣、嘉義縣、雲林縣及苗栗縣等地，產期主要集中10-11月，目前已陸續進入採收期，又以霜降前後為最佳採收適期。

根據衛福部食品營養成分表，每100g的大白柚果肉，含維生素C 55mg，為蘋果的18倍、櫻桃的5倍；維生素E 0.35mg，為蘋果及西洋梨的2倍；鈣12 g，為蘋果的3倍。一顆1公斤的大白柚可提供每日所需的膳食纖維量的60％，多食用除能幫助消化外，也富含人體必需的營養元素，這是其他水果難以比擬的。

農改場指出，今年大白柚果實生長期間雨水及日照充足，果肉充實飽滿、風味及口感美味誘人，選購要訣上，果皮外觀光滑、油胞分佈均勻，色澤呈黃綠至黃色；而果實形狀呈圓球或扁球形，要勻稱、不歪斜及尖頭；最後，果實要有沉重感，代表果肉豐厚、水分較多，重量約1-2公斤左右最佳。