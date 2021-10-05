台北榮總今日發表一項困難度相當高的腎臟移植手術，成功完成1歲3個月、體重僅9公斤的幼兒進行雙腎捐贈移植，讓兩名小妹妹重獲新生，脫離終生洗腎的痛苦與辛勞。北榮指出，此項腎臟移植不但打破國內體重最輕的大愛器捐紀錄，也是國內首例幼兒同時捐出兩顆腎臟的案例。

接受捐贈的分別是9歲的許小妹，以及4歲的李小妹，許小妹因先天性心臟病，出生16天就動了開心手術，結果術後引發急性腎臟衰竭，導致慢性腎臟病，最終引發腎衰竭，6歲開始接受腹膜透析治療，每天都要洗5次腎，雖然可以出去旅行，但依然有發育遲滯的問題。

李小妹則是出生第3天就自發性胃破裂，導致敗血性休克，引起急性腎衰竭，不但出生第4天就開始洗腎，還得接受多次的腹腔手術，出生6個月內就開刀7次，併發嚴重的腹腔沾黏，無法進行腹膜透析。

就在一年前，許、李兩位小妹妹終於盼到曙光，一名1歲3個月的小男孩因病離世，但卻願意將愛延續下去，北榮外科部兒童外科主任蔡昕霖表示，雖然盼到捐贈者，但由於男童身高僅83公分，體重9.8公斤，實施手術上仍然困難重重。

蔡昕霖指出，最大的困難在於幼兒器官組織脆弱纖細，難以摘取，加上2名受贈者都是兒童，2顆腎臟該如何分配，植入器官後的排斥效應，都是極為困難的過程，一有差錯恐會釀血栓、器官壞死等問題。

北榮為此召集移植外科、兒童外科、一般兒科共7名醫師、3名護理師的移植工作小組，最終團隊在動員20人、18小時的努力下，完成摘取到植入的艱辛過程，不但創下國內體重最輕的捐贈手術，也是國內首例幼兒捐贈2顆腎臟的成功案例。

蔡昕霖說，術後3周許小妹就順利出院，但李小妹雖然術前接受多項預防措施與治療，仍然引發嚴重的急性排斥反應，最後仍接受12次的血漿置換與抗排斥藥物，終於在術後1個月脫離透析治療，2人術後追蹤1年，原本捐贈者的5.8公分腎臟，已成長至10.5公分與8公分，逼近成年人正常大小。