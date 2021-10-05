根據周一公布的研究數據，輝瑞/BioNTech研發的新冠疫苗在接種完第二劑後6個月，其預防感染的有效性從88%降至47%。

美國衛生監管機關在決定是否需要補打加強劑時即參考這份研究報告。該數據發表於權威醫學雜誌《柳葉刀》（The Lancet），並在經過同行評審之前，已經於8月發布相關結果。

分析指出，輝瑞/BioNTech疫苗在接種兩劑後的至少6個月內，其預防住院和死亡方面的有效性仍保持在90%的高水準，即使是對付具有高度傳染性的Delta變種病毒。

此外，研究人員表示，數據顯示其預防感染的效力下滑是因為療效減弱，而非遇上更具傳染性的變種病毒。

輝瑞和凱薩醫療機構（Kaiser Permanente）的研究人員對大約340萬人的電子健康記錄進行分析，這些人在2020年12月輝瑞疫苗首度問市至2021年8月期間，是南加州凱薩醫療機構的會員。

輝瑞疫苗部門資深副總裁暨醫療長Luis Jodar表示，我們的變種特異性分析清楚顯示輝瑞/BioNTech疫苗對目前所有「高關注變異株」（Variants of Concern, VOC）都是有效的，包括Delta變種病毒在內。

報告指出，在完整接種第一個月後，對Delta變種病毒的有效性為93%，4個月後下降到53%。針對其他變種病毒，具有效性從97%下降到67%。

南加州凱薩醫療機構研究與評估部門的研究負責人Sara Tartof表示，這表明Delta並不是會完全躲避疫苗保護力的「免疫逃脫」變異株。