國民黨主席當選人、前新北市長朱立倫今（5）日正式就任黨主席，並於昨日公布黨務人事。台北市議員游淑慧指出，黨內40~50歲的幕僚世代，論資排輩時只能等，到了青年栽培時又跳過他們，真的是有苦說不出。

游淑慧今日在臉書祝福朱立倫主席、新的戰鬥團隊成形，希望KMT能有新的再起，並指出這段期間的疫苗爭議，感覺跟國民黨的狀況有點類似。

她表示，早先所有位置都是論資排輩、長輩優先，然後等年輕一輩民怨出來，又什麼都強調青年優先、青年保障，「但有苦說不出的就是黨的經驗主力，所有幕僚世代們，40～50歲」，論資排輩時，讓他們等；青年栽培時，跳過他們。

游淑慧曾經也是幕僚世代，她說，因自己是在公務體系服務，生活就是按部就班工作，沒有太多政治想法，但在黨內長期服務的幕僚世代們，他們心中對政治應該有一份熱忱，對國民黨也有一份歸屬。

黨的關注方向如果沒有梯次、計畫的傳承，游淑慧認為，這些有經驗、付出青春歲月的幕僚、助理世代們可能永遠被忽略，覺得可惜。