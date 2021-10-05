「濁水溪親水文化園區」的親水遊戲區是一個共融式的遊戲場，有溜滑梯、小攀岩。（周麗蘭攝）

水環境的小水池已完工，有一個姑婆芋造型的花灑。（周麗蘭攝）

福善寺對面的堤頂大榕樹下有一個鋼琴狀的乘涼區。（周麗蘭攝）

雲林縣政府推動的「濁水溪親水文化園區整體改善計畫」去年9月開工，目前即將完工，共有六大亮點，雲林縣長張麗善今（5日）勘查。（周麗蘭攝）

「濁水溪親水文化園區」開闢後，與周邊步道行程散步祕境。（周麗蘭攝）

雲林縣政府推動的「濁水溪親水文化園區整體改善計畫」去年9月開工，目前即將完工，共有六大亮點，雲林縣長張麗善今（5日）勘查。

今天上午勘查除縣長張麗善，還有縣議員李明哲、廖偉晴、游淑雲、雲林縣肉品公司董事長鍾任明、2名里長陪同。

縣府水利處簡報指出，該工程有六大特點，建立環狀親水步道系統、設置堤前坡防風林帶、建構堤頂休閒綠廊、設置水利設施解說廣場、結合歷史文化區、開闢親水共融遊戲區。

該工程位於福善寺對面的濁水溪堤頂到西螺大橋廣場，總長度約1.3公里，加上附近周遭步道，走一圈約30、40分鐘，很適合遊客休憩。

其中親水遊戲區是共融式的遊戲場，有溜滑梯、小攀岩、小水池，玩髒了可在現場沖洗。

縣長張麗善表示，濁水溪親水文化園區6個區域符合民眾的需求，可以運動、休閒、散步、親水清水，老少咸宜。

他說，濁水溪溪畔原本揚塵問題嚴重，上任以來經過治理，有水覆蓋、綠覆蓋，以前1年有59天揚塵嚴重，現在只剩下9天，明顯改善風飛沙問題，希望民眾和濁水溪能夠互相共融，生活更美好。

縣議員李明哲表示，感謝縣府對於西螺鎮休閒觀光帶的用心，西螺大橋是一個重要的指標，周邊水環境、綠環境的整建和優化，提高外地遊客和本地民眾前來的意願；濁水溪堤岸平日早、晚都地鄉親散步，共同期望是有一個親水、文化園區，不只有早晚才能來，平常就能來，搭配西螺當地的文化和特產，是一個非常好的願景。

濁水溪親水文化園區整體改善計畫總經費4609萬8000元，中央補助3780萬元，縣府自籌829萬8000元，於2010年9月開工，預定今年10月上旬完工。