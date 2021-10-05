投信認養的中小型尖兵世芯-KY（3661）、愛普（6531）及創意（3443）等，今（5）日領頭漲，反彈力道強於權值股，這從台股加權指數在平盤下約小跌0.1％，但台灣50指數跌逾0.3％，而台灣中型100指數上漲近0.4％以及小型股300指數（包括上市櫃股）大漲0.6％以上看出「小強大弱」的態勢。

投信投顧公會理事長、國泰投信董事長張錫，今天再度扮演台股多頭總司令，喊話台股底部了要回升了，再以投信近4日連買合計逾80億元來看，投信成為本波內資最重要穩盤指標。

台灣中型100指數成分股中，今天以世芯-KY、愛普、AES-KY及創意等四檔400～800元以上高價股俱樂部為代表，股價強漲5～9％，除了AES-KY之外，其餘多是投信近來積極認養股，此外，同欣電、台光電、景碩、新唐、聯茂等百元高價股，也多是投信重要持股，今天股價逆勢強拉，企圖領頭穩定台股的心態明顯。