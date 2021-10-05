台中南屯民眾引頸期盼廿多年的台中科大中護健康學院，民國86年就已經取得南屯校區約七公頃土地，後雖獲教育部補助，卻因故延宕多年，去年至今，因營建成本高漲等因素共流標五次，今（5）日終於在副總統賴清德的見證下盛大開工動土，讓南屯區居民開心不已！

副總統賴清德表示，台中科技大學位於南屯新校區的中護健康學院，歷時多年今日終於動工實屬不易。他還提到，台灣目前已邁入少子化且老年人口增加，社會上針對醫療資源與老人服務的結合也越趨重視，中護健康學院就包含了老人服務事業管理學習，期許在未來中護健康學院能以營造健康社區為共同發展目標。

國立台中科技大學校長謝俊宏說，中護健康學院綜合大樓今日能順利動土要感謝的人很多，一路走來遇到許多的問題需要克服解決，除了感謝這一路上各單位的協助外，他更要感謝立委張廖萬堅一直以來在教育上盡心盡力，這次健康學院綜合大樓在招標金額與預算保留上都遇上狀況，也多虧他的協助才能順利動工。

謝俊宏更表示，配合社會變遷，少子化與老年人口增加，健康學院未來將著重在護理、美容與老人服務事業管理三領域資源整合，並充分與產學資源合作，並以健康為主軸，藉由多元化形式，打造健康學院平台，提升教學品質與研究能量，進而立足中台灣，放眼全世界。

今日動土典禮，包括教育部技職司長楊玉惠、台中科大校長謝俊宏、立法委張廖萬堅、黃國書、何欣純、莊競程、中護健康學院院長盧冠霖、歷屆台中科大校友會榮譽會長、南屯精密園區廠協會理事長張瑞芝，以及南屯區里長幾乎全數出席。

立委張廖萬堅表示，中護健康學院南屯校區新建工程歷經波折，86年取得校地後，在多方努力下，雖在104年獲行政院核定第一期興建經費9.62億元，其中教育部補助8.465億元，但遲未能順利發包；校方107年決定與營建署簽訂委託代辦協議書，當年他擔任立法院教育委員會召委，特地安排考察中護健康學院聽取南屯新校區規劃進度，督促校方儘速動工興建，並做成議決應以民國112年底前完工為目標。

後續因鄰近台中精密機械科技創新園區，園區廠協會及附近居民對停車場規劃有異議，張廖萬堅乃邀請教育部、營建署、台中市政府與市議員張耀中與何文海共同討論了解未來二、三期校區之規劃，希望納入社區停車空間與生活機能規劃，創造與地方共榮共生的決議。

張廖萬堅指出，原預定去年底完成發包，後因營造成本增加，前三次招標均無廠商投標，而教育部補助經費必須在109年底工程順利發包才能保留。當時，為解決燃眉之急，他在立法院審查教育部預算時，極力爭取並做成決議，成功保留該筆預算，以利後續工程發包能順利進行。

隨後更兩度邀集營建署、教育部與校方召開協調會，針對規劃設計內容進行檢討，最後在今年4月變更計畫將總經費調高至13億1837萬元以利完成發包，經持續與公共工程委員會溝通下，行政院於今年7月28日終於核定計畫變更通過，也在8月10日完成決標，順利發包。