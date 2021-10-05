加密貨幣在今年的世界投資者週聯合論壇台灣場次，被論壇與談貴賓指為「沒有對社會帶來益處」、「不是有用的創新」。中央銀行副總裁陳南光表示，中央銀行不同意加密貨幣作為「貨幣」的角色，全球大型科技公司在市場發行的臉書幣等，理由是客戶網友有需求，實際上對台灣也會產生外溢問題，央行看它是一種戰略性的考量，不是只有一種民眾的需求。

陳南光5日在《2021世界投資者週聯合論壇》上表示，大型科技公司獨家研發創新，提供相關支付和服務，但若大型科技公司倒閉，可能會造成毀滅性影響、甚至波及全球，針對大型科技公司應定位為系統重要性企業，像系統關鍵銀行被特別監管一樣，改革法規架構加以規範。

此次論壇專題演講人，2018年諾貝爾經濟學獎得主、前世界銀行首席經濟師Paul M.Romer回應陳南光的觀點，Paul M.Romer對於加密貨幣要求採取更為強硬的態度，它本身充斥詐騙和洗錢疑慮，無法讓人信任。

陳南光回應表示，很多國家只能以反洗錢法和打擊恐怖主義來制止，身為央行副總裁，雖無法採取強硬的立場，但認同加密貨幣是「沒有價值，只會擴大泡沬。」

陳南光也表示，央行至今沒有嚴格管制加密貨幣，除了不是目的事業主管機關，對於加密貨幣核心的區塊鏈技術，願意給予數位技術的創新空間，截至目前，區塊鏈技術還在找尋適用的場景，央行也十分關注全球央行數位法幣CBDC的進程，這是屬於戰略的考量。