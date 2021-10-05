交通部鐵道局5日公告徵求投資人參與「高速鐵路新竹車站特定區車站專用區（二）開發經營案」，歡迎投資人參與投資開發。

鐵道局說，本案基地位於高速鐵路新竹車站特定區之車站專用區（二），面積約1.73公頃，建蔽率60％，供附屬事業使用之最大樓地板面積為59700平方公尺。本案將以設定地上權方式引進投資人開發經營，開發經營年期70年。另依本案開發經營契約及設定地上權契約規定計收土地租金及權利金。

本案開發人應依本基地所在之現行都市計畫及相關規定辦理興建及經營業務。另為使本案基地之人行動線能與高鐵車站、生醫園區順暢銜接，開發人應規劃設計興建空橋，連通基地西側高鐵站區及東側新竹生物醫學園區留設之立體連通道銜接口，並負責後續維護、管理及所需相關費用。

同時對基地範圍內非屬列管文物之水尾伯公（十三甲伯公、福德宮）及老樹，依本案都市計畫土地使用分區管制規定辦理，興建期間由本局協助處理老樹修剪及水尾伯公廟涉及修繕之相關協調事項、營運期間則由開發人妥予修繕並負責整體環境美化、清潔及維護管理。

有意願參與申請投資人必須在2022年1月3日下午5時前寄達「新北市政府郵局43號信箱」（以寄達郵戳為憑），逾期恕不受理。以親送或其他方式送達主辦機關者恕不受理。