2021全國大專院校運動會雖然因為新冠肺炎疫情在5月份中斷，10月份再度復辦，讓選手有舞台展現訓練成果，田徑場上也陸續出現破全國紀錄的佳績，4日公開女生組跳高台東大學李晴晴以1公尺87改寫高懸32年的全國紀錄，5日則是公開女生組鏈球台灣體大余雅倩以64公尺12全國新猷摘金，並達到明年杭州亞運、成都世大運參賽標準。

舊的女子鏈球全國紀錄為2005年全國運動會黃芝鳳的61公尺54，余雅倩5日第1次試擲就以62公尺99將高掛16年的紀錄送入歷史，第2次擲出62公尺37，第3次62公尺81，第4次再提升到64公尺12，一口氣把黃芝鳳的舊全國紀錄往前推進2公尺58，這個成績也把她在去年全大運留下的60公尺50的大會紀錄一舉刷新，展現國內新鏈球天后的氣勢。

余雅倩身高175公分，過去曾是芎林國中排球校隊主攻手，國三時改練田徑，就讀新北高工一年級時轉攻鏈球，在今年2月1日成為奧運培訓隊成員，她透露，因為田徑三鐵需要力量，得把自己練得很壯，一開始其實蠻排斥練鏈球，但隨著成績慢慢上來，她也更認真在這個項目上面。