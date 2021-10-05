由韓國影帝李政宰和朴海秀等人主演的Netflix原創影集《魷魚遊戲》，一開播就創下驚人收視，也一舉捧紅了劇中的演員，除了兩名大咖男星外，在劇中飾演女主角的女星鄭浩妍（又譯鄭好娟，정호연）也因此爆紅。近日她受邀登上時尚雜誌的封面，並在其中大秀火辣好身材，立即吸引網友熱烈討論。

鄭浩妍在《魷魚遊戲》中因飾演「姜曉」一角而爆紅，精湛又自然的演技，加上特殊的人物設定，使她受到全球影迷的喜愛與讚賞，人氣一夕間水漲船高，IG追蹤人數甚至追過知名女星宋慧喬，吸引超過1349萬人追蹤。

近日鄭浩妍也因為高人氣受邀登上時尚雜誌《VOGUE KOREA》的封面，並為其拍攝一系列形象照，在公開的照片中只見她穿著多套華服，甚至直接穿上深V BRATOP及緊身短褲大秀好身材。

另外，鄭浩妍先前替雜誌所拍的另一組照片也同樣被挖出，照片中她穿著小香風外套搭配短裙及牛仔褲，但外套裡疑似什麼沒穿，大方秀出火辣的雙峰曲線，令網友們大噴鼻血，紛紛留言「果然是超模」、「姜曉好辣」、「這組照片太帥了」。

事實上，現年27歲的鄭浩妍，擁有精緻的臉蛋與176公分的高䠷身材，2013年曾在第四季的選秀節目《挑戰！韓國超模》中參與演出，並獲得亞軍，以模特兒的身分登上紐約、倫敦、米蘭、巴黎等時裝大秀伸展台，專業的表現獲得業界讚賞，還曾被時尚雜誌Vogue封為「韓國下一個頂級模特兒」（Korea's next top model），如今又跨足電視圈，成績同樣亮眼，也讓粉絲更加期待她未來的發展。