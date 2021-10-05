網路無遠弗屆，時下流行的「電愛」、「網愛」並非夫妻究責盲點。台中1名正宮以丈夫與小三鹹濕line對話內容控告求償，獲賠60萬元。律師林柏宏分析表示，過去《刑法》通姦罪必須抓姦在床、證據確鑿才成立，但《民法》侵害配偶權部分，只要能掌握另一半的肉體或精神外遇，危害婚姻權利及忠誠義務等事證，造成配偶精神上痛苦即能成立。

人夫與新歡在line上鹹濕「電愛」，正宮發現性愛歡愉對話怒告求償，人夫及小三都承認彼此情愫，但否認有性關係，辯稱僅以「電愛」方式純聊天，彌補兩人精神需求的消遣與慰藉。

但人夫與小三的鹹濕對話，連勘驗法官都認為字裡行間充滿性愛歡愉，絕非單純虛構，聊到性愛之事不像單純虛構、天馬行空的幻想，以自由心證認定是實際體驗，法官並以精神外遇比起肉體外遇侵害配偶身分法益程度，恐有過之而無不及，而判人夫與小三連帶賠償60萬元。

律師林柏宏表示，因為過去《刑法》通姦罪造成社會對通姦的刻板印象，通姦除罪化後，在《民法》侵害配偶權部分，在法律認定上，不論是肉體或精神上的外遇，只要行為危害到配偶權力及忠誠義務等都成立，不一定必須發生實際性行為。

林柏宏分析，「電愛」及「網愛」等網路遠距性愛，雖然沒有《刑法》對性交定義的性器接合，若能證明雙方心中曖昧已構成心理上的性交關係，此類精神不貞與看A片有所不同，已侵害到配偶權。