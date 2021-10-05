「全民英檢」主辦單位財團法人語言訓練測驗中心(LTTC)今(5)日公告2022年度考試日程表。(LTTC提供／李侑珊台北報導)

配合雙語國家政策，「全民英檢」主辦單位財團法人語言訓練測驗中心(以下簡稱LTTC)今公告2022年度考試日程表，並強調2年內有4次加考說寫測驗的機會，官網近期首度推出官方版口說寫作練習題，內容各有3回全真考題，希望能給予考生更多的實作練習，做好考前準備。

雙語國家政策持續升溫，英語聽讀説寫4項能力證明不僅已是個人求學、求職轉職的必要條件，近來也受公教人員的重視。LTTC今(5)日公告2022年度日程表，並提醒考生，聽讀通過就可以申請單項證書，另外2年以內有4次加考說寫測驗的機會。

LTTC表示，有成績需求的學生族、上班族、國考族可以先規畫報名考試。明年元月初級聽讀，即將於今年10月13日開放報名；明年2月中級測驗將於今年11月中開放報名。2022年日程表已公告於官網。

LTTC指出，「全民英檢」近2年報考現象已見國家雙語政策發酵：說寫測驗的考生近年增加1成且有持續上升趨勢；20歲以上的考生人數突破2成。國內的雙語大學教育、雙語師資、新興產業及國內公部門，陸續修訂訓練及選用人才的標準，不再只要求英語聽力閱讀的分數，更全面看重個人口語和書寫表達的真實溝通力。

現年35歲在基隆港務機關工作的張峯榭先生，即是因為公職單位積極宣導及內部升遷加分之故，來參加上周日舉行的「全民英檢」中級聽讀說寫一日考測驗。

張峯榭說，他並沒有要求自己考一次就能取得證書，而是想先找回考試的臨場感和給自己學習動力。LTTC提到，張先生如果這次成績某個項目未達通過標準，可針對未通過的部分加強練習，於兩年內重考，仍有機會取得「全民英檢」聽讀說寫4項通過證書。

LTTC今年9月間主動配合國家政策，推出「全民英檢量能擴充服務」：內容包括全國22個縣巿(含外島)普設考場、增加場次等便民措施及20萬四項全能獎勵金，深受各界讚賞及好評。2022年仍將不定期推出便民及獎勵方案，希望以正向鼓勵的方式，加速推進國人學習英語的動力。

全民英檢近期首度推出官方版口說寫作練習題，內容各有3回全真考題，希望能給予考生更多的實作練習，考前充分準備。其他免費資源和官方模擬試題亦可瀏覽「全民英檢網」。