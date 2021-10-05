何男在臉書上表示，世間到處有溫暖，存好心、說好話、做好事，感謝員林分局員警江政賢，感謝撿到他半個月打零工的錢，文吸引超過千名網友按讚近百人留言，許多鄉親留言超感謝暖警。(翻攝臉書「員林市大小事」／吳建輝彰化傳真)

江政賢說，回到分局調閱行車紀錄器，不到15分鐘就找到失主，這是他應該做的，舉手之勞不足掛齒，沒有想到失主會放在臉書感謝他，讓他又驚又喜。(翻攝臉書「員林市大小事」／吳建輝彰化傳真)

彰化縣員林市一名何姓男子，昨天騎車外出時，放在口袋夾在夾鏈袋內的3900元現金，不小心飛走，當下他並不知情直接騎走，幸運的是剛好騎在他後方的是休假員警江政賢，江員見狀立馬停車幫忙撿拾，沒想到一回頭何男已經不見蹤影，事後回到警局調閱相關監視器，不到15分鐘就找到失主，事後何男在臉書發文感謝暖警，吸引超過千人按讚。

10月4日下午臉書「員林市大小事」有一則貼文，內中提到要感謝員林分局偵查隊員江政賢，幫忙撿拾他半個月打零工的救命錢，透過員警的行車紀錄器幫忙協尋，才幫忙找到他失去的3900元，再次感謝江姓員警。

何男在臉書上表示，世間到處有溫暖，存好心、說好話、做好事，感謝員林分局員警江政賢，感謝撿到他半個月打零工的錢，撿到救命錢，一整個月的伙食費都不用擔心了，貼文吸引超過千名網友按讚近百人留言，許多鄉親留言超感謝暖警。

江政賢表示，當時他騎乘機車行經大仁南街與浮圳路交叉口等紅燈，綠燈一起步從前方騎乘機車男子的口袋中，掉出一包夾鏈袋，他見狀立馬停車幫忙撿拾，沒想到一轉眼駕駛就已經消失不見，他看到夾鏈袋裡有千元現金，上面寫著3900元，隨即回到派出所請學長幫忙調閱監視器，找尋失主。

江政賢說，回到分局調閱行車紀錄器，不到15分鐘就找到失主，這是他應該做的，舉手之勞不足掛齒，沒有想到失主會放在臉書感謝他，讓他又驚又喜；員林分局長謝錫昭表示，江員秉持熱忱為民服務精神，協助民眾找回失款，且過程發揮警察專長，過程抽絲剝繭，鍥而不捨，讓民眾有出乎意料的驚喜，此精神足堪表揚。