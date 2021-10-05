中央流行疫情指揮中心4日宣布，今日至10月18日維持疫情警戒標準第二級，並放寬部分防疫規定。台中市長盧秀燕5日在表示，台中防疫會議討論後，決定相關鬆綁原則與中央一致。

盧秀燕上午在市政會議表示，中央流行疫情指揮中心雖宣布二級警戒延長至10月18日，但也宣布很多行業別或場域鬆綁，例如餐飲內用不須設置隔板與維持1.5公尺社交距離、部分娛樂休閒場所開放等，經過台中防疫會議討論後，相關規定原則與中央一致。

對有台中市視聽歌唱業者關心質疑市府公布復業規範時間太慢，經濟發展局表示，中央疫情指揮中心4日下午宣布自今日起有條件開放自助式KTV營業，其中防疫管理措施列出「營業前向地方政府申請復業」，全國各縣市都須配合中央指引辦理。

市府強調，獲知後立即依經濟部公布的KTV營業防疫規範，預擬台中市業者應配合的作業內容，並依該公告受理業者申請營業許可，盼在防疫與業者權益間取得平衡點，並無遲滯宣布情形。